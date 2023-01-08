TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 60. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...
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📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU
Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.
Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.
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Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.
Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.
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Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.
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