Çöp Adam SON BÖLÜM izle

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 4 Ocak Çarşamba günü ekrana gelecek 6. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
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ÇÖP ADAM OYUNCULARI:
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray
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ÇÖP ADAM 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN