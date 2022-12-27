YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 8. bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 8. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM KONUSU

İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Yılmaz, savcının karşısına çıkmadan önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Tutuklanmasını umarken kendini hastanede, babasının iyileşmesini beklerken bulan Halil, öfkeyle acıma duyguları arasında kalır. Öte yandan Zeynep'le daha da yakınlaşırlar. Bu durum Funda'nın ikiliyi kıskanmasına sebep olur. İntikam almak için Caner'e bir işbirliği teklif eder. Böylece Caner'in de aradığı fırsat ayağına gelmiş olur. Bu sayede Zeynep'i Halil'den uzaklaştırabilecektir. Planın bir parçası olarak Zeynep'e Soso'da bir doğum günü partisi düzenler. Gecenin sonunda verdiği hediye ise Halil'le Zeynep'i geri dönülmez bir noktaya taşır. Tüm bunlar olurken davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir tanık ortaya çıkar.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın