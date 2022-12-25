TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Teşkilat 59. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 59. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Yargı 25 Aralık Pazar günü yeni ve 59. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Teşkilat 59. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 59. BÖLÜM KONUSU

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

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👉TEŞKİLAT 59. BÖLÜM İZLE