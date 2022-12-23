MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef'te kim eleme adayı oldu? 23 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı yeni bölümde 3. eleme adayı da belli oldu. Peki MasterChef'te ödül oyununun galibi kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 23 Aralık 2022 MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 23 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Eski şampiyonlar da dahil olmak üzere eski yarışmacıların katıldığı bu bölümde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Ardından potaya giden 3. adayı belirlemek için dokunulmazlık oynandı.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te, haftanın 3. eleme adayı yapılan oyunun ardından Metin oldu. Daha önce eleme adayı olan isimler Burak Kaya ile Tolga Şener'di.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Eski yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen ödül oyununun kazananı ise Metin ve Ayyüce oldu.