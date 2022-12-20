MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 20 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 20 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Ayaz, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Ayaz, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda ise eleme adayı, takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya'nın 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının reklam yüzü olduğu öğrenildi. 31 yaşında ve Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.