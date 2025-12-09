Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Futbolseverler ise “Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Dev karşılaşmaya dair son dakika gelişmeleri, 11’ler ve mücadelenin canlı anlatımı haberimizde yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Maçta Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak. Öte yandan müsabakanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte ayrıntılar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Osimhen

MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü oynanacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco-Galatasaray karşılaşması TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 334. MAÇ



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 119 defa sahadan galip ayrılırken, 125 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 505 gol gördü.



DEVLER LİGİ'NDE 128. MÜSABAKA



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 127 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin 32'sini kazanırken, 64 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 130 gole karşı, kalesinde 217 gole engel olamadı.



OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ



Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 31 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 19, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünde galibiyet alırken, 10 defa yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



VICTOR OSIMHEN, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ



Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cimbom'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol gol sevinci yaşadı.

MONACO İLE 7. RANDEVU



Galatasaray ile Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızlılar rakibini 2 kez mağlup ederken, Fransız ekibi de 3 defa kazandı. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Aslan'ın 7 golüne, Monaco 12 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 25 Ekim 2000 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken, Monaco evinde oynanan maçı 4-2 kazandı.