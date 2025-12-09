Galatasaray'dan Monaco paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi AS Monaco'ya konuk olan Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupası zaferinin kazanıldığı II. Louis Stadı ile ilgili paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında stadyumun güncel fotoğraflarıyla beraber Süper Kupa zaferinden kareler de yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Real Madrid'i yenerek Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan UEFA Süper Kupası'nı kazandığımız Stade Louis II'deyiz.#ASMvGS #UCL pic.twitter.com/ybb5rJ99QO— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 9, 2025