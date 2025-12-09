Galatasaray'dan Monaco paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AS Monaco deplasmanına konuk olan Galatasaray, sosyal medya hesabından UEFA Süper Kupa zaferine atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi AS Monaco'ya konuk olan Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupası zaferinin kazanıldığı II. Louis Stadı ile ilgili paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımında stadyumun güncel fotoğraflarıyla beraber Süper Kupa zaferinden kareler de yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM