TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 38. bölümüyle ekranlara gelecek. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 38. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 38. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 19 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 38. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM KONUSU

Besasiri yaptığı plan neticesinde Çağrı'yı yaralamış ve bu sayede Alparslan'ı üstüne çekmeyi başarmıştı. Sultan Tuğrul'a, Yınal meselesini konuşmaya giden Alparslan, Çağrı'nın öldüğü haberini alınca yönünü Besasiri'ye çevirmiş ve dişe diş bir vuruşmadan sonra Besasiri'nin kurduğu tuzakla esir olmuştu. Alparslan, Besasiri'nin elinden nasıl kurtulacak? Alparslan'ı kurtarmak isteyenler kendilerini ifşa ederek kimliklerini açığa çıkartacak. Alparslan'ın esir düştüğünü öğrenen Seferiye hemen harekete geçerek onu kurtarmaya çalışacak. Grigor da Alparslan'ın esir edildiğini öğrenince harekete geçecek ve Besasiri ile görüşecek. Grigor'un Alparslan için planı ne? Onu Besasiri'ye mi bırakacak, yoksa kendisi mi alacak? Öte yandan Sultan Tuğrul, Vaspurakan'a gelmiş ve Yınal'a Vaspurakan'ı alma hükmünü kendisinin verdiğini söylemiştir. Ancak Yınal'ın attığı neft işleri değiştirmiştir. Öke ile tahta yürüyüşünün ilk adımlarını atmaya başlayacak olan Yınal, emellerini hayata geçirmek için hangi şartları sağlamaya çalışacak? Yınal da Alparslan'ın esir düştüğünü öğrenecek. Yınal önündeki en büyük engelin yok olup gitmesini mi bekleyecek, yoksa Alparslan'ı kurtarmak için bir hamle mi yapacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.