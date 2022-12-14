Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 3. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 14 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek 3. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.
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ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM KONUSU
Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır.
Ablası Ahu'nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin'in Tamer'in sadakatini sorgulamasına neden olur.
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Tamer'in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin'in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır.
Herkes kaza geçiren Damla'yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.
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Meryem, Yavuz'un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.
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Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.
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ÇÖP ADAM OYUNCULARI
- Engin Altan Düzyatan
- Elçin Sangu
- Sedef Avcı
- Füsun Demirel
- Salih Kalyon
- Elçin Afacan
- Ali Yoğurtçuoğlu
- Hülya Şen
- Cankat Aydos
- Büşra Çam
- Şeyda Terzioğlu
- Eylül Uğan
- Sinan Albayrak
- Güliza Nisa Uray