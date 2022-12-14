Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek bir hayat hikayesinden derlenen romanının senaryoya dökülmesiyle çekimlerine başlanan Çöp Adam, daha ilk bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Çöp Adam son bölüm izle | Star Tv Çöp Adam yeni bölüm izle - 14 Aralık Çarşamba Çöp Adam 3. bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanan Çöp Adam dizisi, 3. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Konusuyla olduğu kadar Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı persormansıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Çöp Adam dizisinin 14 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek 3. ve yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM KONUSU

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır.

Ablası Ahu'nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin'in Tamer'in sadakatini sorgulamasına neden olur.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Tamer'in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin'in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır.

Herkes kaza geçiren Damla'yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Meryem, Yavuz'un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM OYUNCULARI