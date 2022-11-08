8 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
Ben Bu Cihana Sığmazam 8. BÖLÜM İZLE
Dolar ve altın ne kadar oldu? (8 Kasım)
YDS/2 sonuçları ve soru cevap kağıdı!
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