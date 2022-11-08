MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 8 Kasım MasterChef ne oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 8 Kasım MasterChef ne oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 8 Kasım Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 2 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2022- 01:03