MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Mavi Takım
Fatma Nur (Kaptan)
Kırmızı Takım
Ayaz (Kaptan)
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım: Fatma Nur (Kaptan), Metin, Gamze, Görkem, Tolga, Burak Kaya.
Kırmızı takım: Ayaz (Kaptan), Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye yarışmasında 7 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Serpilay oldu.