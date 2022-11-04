📺MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 5 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun bir şekilde, "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarının yer aldığı mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın izleyicileri ise arama motorlarında yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte detaylar…

5 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan ise Serpilay oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

-YAĞIZ

-FATMANUR