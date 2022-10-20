Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 52. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız 52. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 52. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 52. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 52. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız 52. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 52. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 52. ve en son yayınlanan bölümü...

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CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM KONUSU

Gülcihan ve Rafet'in boşanacağını öğrenen Sedat; Gülcihan'ı ziyarete gider ve Cana ile karşılaşır. Nalan'ın odasındaki notu bulan Feride ise Alp'ten Cana'nın bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar.

Hayri ile temiz havada bir gün geçiren Nalan'ın ise keyfi yerindedir. Feride Cana'nın çocuğunun babasının Sedat olduğunu Rafet'e söyler.

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👉CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE