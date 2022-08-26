MasterChef'te Master Class'ı kim kazandı? MasterChef'te 26 Ağustos'ta neler yaşandı? MasterChef son bölüm yaşananlar

MasterChef'te ilk Master Class oyunu nefesleri kesti. Master Class oyununda şefler balık, tavuk ve pastacılık dersleri verdi. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, yarışmacılar Master Class'ta kıran kırana mücadele verdi. İşte 26 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Yarışmacılar ilk Master Class oyunu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te, Master Class oyunu geceye damga vurdu. Danilo, Somer ve Mehmet şef; tavuk, balık ve pastacılık konusunda önemli bilgiler verdi.

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra