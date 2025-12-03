Trabzonspor-Van Spor FK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, Akyazı'da Van Spor FK'yı ağırlayarak kupada bir üst tura adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen bordo-mavililer, son iki sezonda final oynamayı başardıkları bu organizasyonda bu kez kupayı müzelerine götürme hedefiyle sahaya çıkacak. Karadeniz ekibinde hangi oyuncuların ilk 11'de görev alacağı şimdiden merak konusu. Peki, Trabzonspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Trabzonspor-Van Spor FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Van Spor FK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Oulai, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Van Spor FK: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric

FIRTINA'DA HEDEF KUPA

Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor, bu sezona damga vurmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında zorlu maçta kazanarak gruplara kalmanın hesaplarını yapan Fırtına, son 2 sezon final oynadığı turnuvada bu kez kupayı almanın yollarını arayacak.

TRABZONSPOR TÜRKİYE KUPASI'NI 9 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor , ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977- 78'de Adana Demir, 1983- 84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.

SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ

Fırtına, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

BORDO-MAVİLİLERDEN ROTASYON KARARI

Fatih Tekke'nin Vanspor maçında, pazar günkü Göztepe sınavını düşünerek büyük bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Onana, Pina, Batagov, Zubkov, Onuachu gibi isimlerin sahada olmayacağı öğrenildi. Tekke, kalede Onuralp, savunmada Baniya-Serdar, sol bekte Arif, ortada Ozan, hücumda ise Sikan ve Cihan gibi oyunculara görev vermesi planlanıyor. Ligdeki Göztepe mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ouali ile maç ritmini artırması için Bouchouari'nin ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

TRABZONSPOR KADROSUNDA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda Vanspor maçı öncesi 4 futbol yok. Sakatlıkları bulunan Vişça, lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme ve cezalı olan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan bugün forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Van Spor FK maçı hakemi Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Emre Kaan Çalışkan üstlenecek.