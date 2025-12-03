Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, sürprizlere açık yapısıyla yine heyecan dolu bir mücadeleyi sahneye taşıyor. Karacabey Belediye Spor, kupadaki yolculuğunu sürdürmek için sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. 2. Lig’de gösterdiği dirençli futboluyla dikkatleri üzerine çeken Bursa ekibi, güçlü rakibini eleyip adını grup aşamasına yazdırma hedefiyle sahaya çıkacak. Öte yandan Kocaelispor cephesinde moraller yerinde. Selçuk İnan’ın dokunuşuyla istikrarlı bir grafiğe kavuşan yeşil-siyahlılar, son haftalardaki çıkışlarını bu zorlu deplasmana da taşımak amacında. Peki, Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?