Galatasaray derbisine attığı golle damga vuran Jhon Duran için sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Hem hakem Yasin Kol'u hem de Jhon Duran'ı şikayet etti.





Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Mücadele adına en çok konuşulan konulardan biriyse maçın hakemi Yasin Kol oldu. Özellikle Galatasaray cephesi, Kol'un derbi yönetiminden memnun kalmazken, yönetim TFF'ye çıkarma yaptı.