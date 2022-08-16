Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 8. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. 16 Ağustos Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Balkan Ninnisi 8. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 8. bölüm full izle, TRT Balkan Ninnisi izle, Balkan Ninnisi 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Balkan Ninnisi 8. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 16 Ağustos Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM KONUSU

Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir.

Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder. Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler.

Bu arada Ertan'ı evlendirmek için yapılan 'tıraş gecesi' hüsranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına karşılık bulamadığı için uzaklara gitmeye kalkmıştır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE