Marco Asensio'ya sürpriz talip! İspanyol basını yazdı
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İspanya basınında yer alan habere göre La Liga devinin yıldız futbolcuyu takibe aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız ismi MarcoAsensio hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Asensio, son olarak İkasEyüpspor karşısında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
Öte yandan Asensiohakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. La Liga'dan o takımın 29 yaşındaki ismi gündemine aldığıöne sürüldü.
ASENSIO ATLETICO MADRID'İN GÜNDEMİNDE
İspanya La Liga'nın dev takımlarından Atletico Madrid'in uzun süredir Marco Asensio'yu transfer listesinde tuttuğu ancak istikrarsız performansı nedeniyle transferinden çekindiği, şimdi ise Fenerbahçe'de yükselen performansı sebebiyle başkent ekibinin Asensio'yu kadrosuna katmak konusunda istekli olduğu öğrenildi.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Asensio'nun gelmesine sıcak baktığıöğrenildi. Haberde ayrıca Asensio'nun kafasında La Liga'ya dönme ihtimalini hep bulundurduğu ve Fenerbahçe'deki performansının iddialı bir projeye kapı açabileceğinin farkında olduğu yazıldı.