Gheorghe Hagi, Mauro Icardi'nin yazdığı mektuba cevap verdi.

İŞTE HAGI'NIN PAYLAŞIMI



"Galatasaray formasıyla sergilediğin olağanüstü performans için seni tebrik etmek istiyorum. Bu, yeteneğini, kararlılığını ve futbola; sarı-kırmızı renklere duyduğun tutkuyu gösteren çok önemli bir başarıdır.



Galatasaray tarihine hoş geldin! Galata için altın sayfalar yazmaya ve tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Haklısın; rakamların ötesinde asıl önemli olan, taraftarların kalbinde bıraktığın izdir. Sen de bir golcüden çok daha fazlası oldun; bir idole, Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün.



Saygı ve hayranlıkla,

Gheorghe Hagi"