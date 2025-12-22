Trabzonspor Başkanı Ertuğrul 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşması programında açıklamalarda bulundu.
Doğan, "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerektiğini" ifade etti.
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Filistin'de olan katliamı tam olarak lanetlemek isterdim. Bu yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde böyle bir katliamın yapılması hiçbir şeyle adlandırılamaz. Bu, insanlık onuruna yakışmayan bir durumdur.
"BUNU İNSANLIK KABUL EDEMEZ"
"Kulüplerin duruşu çok önemli. Boykot markalarının Trabzonspor ile bir arada olması düşünülemez. Hiçbir Trabzonspor başkanı ve Trabzon bunu kabul etmez! İnsanlık da kabul etmez; herkesin, ufak büyük demeden, tepki vermesi gerekiyor."
Ertuğrul Doğan: Kulüplerin duruşu çok önemli. Boykot markalarının Trabzonspor ile bir arada olması düşünülemez. Hiçbir Trabzonspor başkanı ve Trabzon bunu kabul etmez! İnsanlık da kabul etmez; herkesin, ufak büyük demeden, tepki vermesi gerekiyor.
Ertuğrul Doğan: Filistin'de olan katliamı tam olarak lanetlemek isterdim. Bu yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde böyle bir katliamın yapılması hiçbir şeyle adlandırılamaz. Bu, insanlık onuruna yakışmayan bir durumdur.