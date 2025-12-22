Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, eski gözdesi Jadon Sancho için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho'ya talip.



Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği için Aston Villa'ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı. 13 maçta sadece 4 kez ilk 11'e girebilen Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Hürriyet'in haberine göre, Sancho'nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.