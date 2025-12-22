Beşiktaş'a Inter'den bomba transfer!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Inter forması giyen önemli bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, ara transfer döneminde önceliği sol bek, stoper, orta saha ve kaleye verecek. Ayrıca hücuma kalite katabilecek futbolcu arayışı da sürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Inter forması giyen Luis Henrique. Ancak Kartal'ın bu hedefine ulaşması zor görünüyor. Çünkü yedek kalmaktan şikayetçi olan Brezilyalı, Dumfries'in sakatlanmasıyla peş peşe 11'de yer aldı.



15 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPABİLDİ



Sabah'ın haberine göre, bir diğer zorluk ise oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeli. Kartal'ın Henrique ile ilgili durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetim ve teknik ekibin izleyip beğendiği, alınabilmesi halinde takım için çok iyi olacağı düşünülen yıldız futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Inter formasıyla 15 kez sahaya çıkıp 8 defa ilk 11'de şans bulan Henrique, 690 dakika sahada kalırken 1 asist yapabildi.



BONSERVİS PAZARLIĞI SALİH ÖZCAN'DAN!



Beşiktaş, orta saha arayışlarında ön plana çıkan isimlerden birisi olan Salih Özcan'ın bonservis konusunu çözmesini bekleyecek. Borussia Dortmund, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu biten sözleşmesini yenilemeyecek. Bu nedenle oyuncunun bonservissiz çıkış yapması söz konusu. Alman ekibinin 1.5-2 milyon Euro gelir beklentisi olduğu Salih, kulübüyle görüşüp bedelsiz bir şekilde bırakılmasını isteyecek ve sonrasında Beşiktaş'la masaya oturacak.



SEMİH SİFTAH YAPTI



İtalyan ekibi Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Serie A'nın 16. haftasında siftah yaptı. Pisa ile 2-2 berabere kalınan maçta takımının ikinci golünü atan 20 yaşındaki forvet, 82 dakika görev yaptı ve ilk golünü kaydetti.