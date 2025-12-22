TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro'luk yıldız!
Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapma kararı alan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını; sarı lacivertlilerin, 35 milyon Euro'luk o yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer gündemine Hollanda ekiplerinden PSV'nin futbolcusu JoeyVeerman'ı alırken öte yandan İtalyan basınından da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Inter'den ayrılma ihtimali bulunan DavideFrattesi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. GoalItalia'da yer alan haberde Inter'in Frattessi için 30 milyon euroluk bir talebi olduğu ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine de olumlu yanıt verebileceği aktarıldı.
TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS
Ayrıca haberin devamında Frattesi ile Serie A'dan Juventus'un da ilgilendiği ve KhephrenThuram takasının da gündeme geldiği belirtildi. İtalyan futbolcu yeni sezonda Inter formasını 14 maçta giyerken takımına 2 asistlik katkı sağladı.