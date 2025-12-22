TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha harekatı! İşte listedeki isimler

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler artık transfere çevrildi. Ocak ayında iddialı hamleler yaparak bu sezonu da şampiyon olarak bitirmek isteyen Cimbom, orta saha transferi için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesindeki 3 isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)