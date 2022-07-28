Star ekranlarının yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 2. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri...

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM KONUSU

Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırır. Araz'la yaşadıkları olay sonucu Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelir. Bu duruma çok öfkelenen Araz, ilk iş olarak okula gelen beşlinin nereden ve neden geldiğini öğrenmeye çalışır. Müdür Mahir'den istediği bilgiyi alamayan Araz'ın gerçekleri öğrenmek için başka planları vardır. Diğer yandan Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başlar. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışmaktadır. Songül'ün de trafik şubede işe başlamasıyla düzenlerini iyice oturtan ikili tartışmadan bir saat bile geçiremez haldedir ancak bu tartışmaların onları birbirine yakınlaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktur.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 2. BÖLÜM İZLE