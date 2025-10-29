Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu 5'inci hafta maçında sahasında ağırladığı JL Bourg-En-Bresseile'i 90-60 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, 4 galibiyete ulaşırken konuk JL Bourg-En-Bresseile ilk kez parkeden mağlup ayrıldı. Mücadelenin en skorer isimleri Beşiktaş'ta 16'şar sayı kaydeden Devon Dotson ve Yiğit Arslan oldu.

SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Gentian Cici, Stefan Calic

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 14, Dotson 16, Kamagate 3, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 16, Morgan 2, Lemar 3, Emir Adıgüzel, A. Brown 11, V. Brown 8, Zizic 15

JL BOURG-EN-BRESSEILE: Mcghee 10, Mitchell 7, Moulare 4, Labanca 3, Mcdowell-White 6, Gach 5, Mbaya 3, Lindo 11, Kokila 4, Mokoka 7

1'İNCİ PERİYOT: 26-13

DEVRE: 55-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-46