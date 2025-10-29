Wolverhampton-Chelsea maçı CANLI izle! Wolverhampton-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? EFL Kupası dördüncü tur heyecanı!

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL Cup) büyük heyecan! Wolverhampton Wanderers – Chelsea maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, futbolseverler bu dev mücadelenin detaylarını merak ediyor. Premier Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Chelsea, EFL Kupası'nda moral bulmak istiyor. Pochettino'nun ekibi, genç yıldızlarının performansıyla hem kupada ilerlemeyi hem de ligdeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Peki, Wolverhampton-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? EFL Kupası dördüncü tur heyecanı!
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Wolverhampton - Chelsea maçı, İngiltere Lig Kupası kapsamında 29 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 22:45 (TSİ) başlayacak.
Away to Wolves tonight. ✊#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/hGjpESdCKH— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 29, 2025
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Wolverhampton - Chelsea karşılaşması EXXEN'de canlı yayınlanacak.
