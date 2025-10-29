EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanacak. Beşiktaş GAİN, sahasında Fransız temsilcisi JL Bourg'u ağırlayacak. Namağlup şekilde ilerleyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında galibiyet peşinde. Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek dikkat çekiyor ve iç saha avantajını kullanarak sahadan kazanarak ayrılmayı hedefliyor. Basketbolseverler şimdiden "Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmayı takip etmeye başladı. Peki, Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
BEŞİKTAŞ GAİN-JL BOURG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ GAİN-JL BOURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GAİN-JL BOURG MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ GAİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🇹🇷 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🏆BKT EuroCup 5. Hafta 🆚 JL Bourg-En-Bresse ⏰ 19.00 📍 Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi 📺 TRT Spor pic.twitter.com/T7a6DDddIu— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) October 29, 2025
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MÜCADELE
Başantrenör Dusan Alimpijevic önderliğinde başarılı bir performans ortaya koyan Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 5. haftasında zirveye yükselmek için parkeye çıkacak. 4'te 4 yapan Fransa temsilcisi JL Bourg'u İstanbul'da konuk etmeye hazırlanan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak hem liderliği hem de averaj üstünlüğünü almayı amaçlıyor.