Fransa Ligue 1’de 10. hafta heyecanı sürüyor! Bu hafta gözler Toulouse-Rennes maçında olacak. Peki, Toulouse-Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor, canlı yayın linki nerede? Rennes, sezona iyi başlamasına rağmen deplasmanlarda istediği sonuçları alamadı. Henüz dış sahada galibiyeti bulunmayan ekip, bu istatistiği Toulouse Stadyumu’nda bozmak istiyor.

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşması başlıyor! Toulouse-Rennes maçı canlı izleme linki futbolseverlerin gündeminde. Peki, Toulouse-Rennes maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenebilir? Rennes, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Henüz dış sahada galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu kez Toulouse karşısında şansını deneyecek. Toulouse ise son haftalardaki istikrarsız performansına son verip taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Toulouse-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Toulouse-Rennes maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Toulouse-Rennes maçını takip etmek için tıklayınız.

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle!

TOULOUSE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse - Rennes, Fransa Ligue 1 maçı, 29 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 23:05 (TSİ)'te oynanacak.

TOULOUSE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Max 1, kanalında yayınlanacak.

TOULOUSE - RENNES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ