EFL Kupası dördüncü turunda gözler St James' Park'ta! Newcastle United-Tottenham maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, taraftarlar maçın tüm detaylarını merak ediyor. Premier Lig liderlerinden Newcastle, Fulham karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle moral buldu. Bu sezon ligde istikrarlı bir grafik çizen Saksağanlar, kupada da güçlü bir Newcastle performansı sergilemeyi hedefliyor. Konuk ekip Tottenham Hotspur ise Everton karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle üstünlük sağladı. Mauricio Pochettino'nun ekibi, bu maçı tur atlamanın yanı sıra takımın özgüvenini artırmak için de kritik bir fırsat olarak görüyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle United-Tottenham maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle – Tottenham, İngiltere Lig Kupasi maçı, 29 Ekim Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EXXEN platformunda yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United'ın muhtemel ilk 11'i: Ramsdale, Krafth, Thiaw, Schar, Burn, Joelinton, Willock, Miley, Elanga, Osula, Barnes

Tottenham Hotspur'un muhtemel ilk 11'i: Kinsky, Porro, Palhinha, Danso, Spence, Gray, Bentancur, Bergvall, Johnson, Tel, Odobert

