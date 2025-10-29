Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? EFL Kupası’nda dev kapışma!

EFL Kupası’nda dördüncü tur heyecanı yaşanıyor! Premier Lig lideri Arsenal, sahasında formda ekip Brighton & Hove Albion’ı konuk ediyor. Peki, Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, canlı izleme linki var mı? Arsenal, Premier Lig’deki istikrarlı performansını kupada da sürdürme peşinde. Arteta’nın ekibi, bu sezon savunma direncini ve hücum etkinliğini koruyarak hem ligde hem kupada yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.