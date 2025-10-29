İngiltere futbolunun köklü ekiplerinden Liverpool, son haftalarda büyük bir düşüş içinde. Arne Slot’un öğrencileri, tüm kulvarlarda son altı maçın beşinde mağlubiyet alarak taraftarını endişelendirdi. Şimdi gözler Anfield’daki bu kritik karşılaşmada olacak. Peki, Liverpool-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Crystal Palace maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

EFL Kupası dördüncü turunda heyecan dorukta! Liverpool-Crystal Palace maçı canlı izle aramaları artarken, taraftarlar mücadele hakkında tüm detayları merak ediyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla adeta kriz dönemine girdi. Tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçın beşini kaybeden kırmızılar, EFL Kupası'nda kazanarak taraftarını yeniden umutlandırmak istiyor. Peki, Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool-Crystal Palace maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Liverpool-Crystal Palace maçını takip etmek için tıklayınız.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool – Crystal Palace, İngiltere Lig Kupası maçı, 29 Ekim Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyet, Liverpool'a Premier Lig'deki sıkıntıların ardından kısa süreli bir nefes aldırmıştı. Arne Slot'un öğrencileri, Avrupa sahnesinde Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek moral buldu. Ancak bu galibiyet, Premier Lig'deki kötü gidişatı durdurmaya yetmedi.

Cumartesi günü Brentford karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet alan Liverpool, üst üste dördüncü kez Premier Lig'de puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte kırmızılar, 2020-21 Liverpool, 2024-25 Manchester City ve 2016-17 Leicester City'den sonra Premier Lig tarihinde son şampiyon olarak dört maç üst üste yenilen dördüncü takım oldu. Geçen sezon toplamda aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaşan Liverpool, şampiyonluk yarışında Arsenal'in yedi puan gerisinde kaldı ve zirve hedefinden uzaklaştı. Savunmada yaşanan problemler ise dikkat çekici boyutta. Kırmızılar bu sezon oynadıkları 14 maçta yalnızca iki kez kalesini gole kapatabildi.

Efsane futbolcu Jamie Carragher ise takımın durumunu "felaket bir sezon" olarak nitelendirirken, Slot'un öğrencileri kupada yeniden moral bulmak istiyor. Liverpool, EFL Kupası üçüncü turunda Southampton'ı 2-1 yenerek bir üst tura yükselmişti. Kırmızılar, son beş sezonda iki kez bu kupada yarı finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Öte yandan rakip Crystal Palace, FA Cup ve Community Shield zaferleriyle son yıllarda başarı grafiğini yükseltmiş olsa da, EFL Kupası tarihinde henüz bir şampiyonluk yaşayamadı. "Kartallar", son altı sezonda sadece bir kez dördüncü turu geçebildi ve geçtiğimiz yıl çeyrek finalde Arsenal'e elenmişti.

Bu sezon ise form grafiği düşüşte olan Palace, Premier Lig'de son dört maçını kazanamadı. Geçtiğimiz hafta Arsenal'e Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 kaybeden Londra ekibi, ay başından bu yana üçüncü mağlubiyetini aldı.

Palace'ın 19 maçlık kulüp rekoru yenilmezlik serisi – Millwall karşısındaki penaltı zaferiyle başlayan o güçlü dönem – artık geride kalmış görünüyor. Ancak ilginç bir istatistik, maç öncesi dikkat çekiyor: Crystal Palace, Liverpool'a karşı son üç ayda oynadığı üç resmi maçı da kazandı. Ağustos ayında Community Shield zaferi, ardından Premier Lig'de Selhurst Park'taki galibiyet ve şimdi bu EFL Kupası mücadelesi… Eagles, Eylül 2021'den bu yana Anfield'da kaybetmedi ve bu istatistiği korumak için sahaya çıkacak.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN