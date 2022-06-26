Yönetmen koltuğuna Sean Anders'ın oturduğu ve senaryosunu John Morris'in üstlendiği 2019 yılında beyazperdede izleyicilerle buluşan 'Hazır Aile (Şipsak Aile)' filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Başrollerini Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Merced gibi isimlerin paylaştığı Hazır Aile filminin ne zaman ve nerede çekildiği de arama motorlarında sorgulanmaya başladı.İşte Hazır Aile filminin konusu ve oyuncularına dair detaylar...

Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Hazır Aile filminin konusu, oyuncu kadrosu, yapım yılı ve nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Sinemaseverlerin radarına giren Hazır Aile filmine dair merak edilen detaylar haberimizde...

HIZLI AİLE - ŞİPŞAK AİLE (INSTANT FAMILY) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu edinen Hızlı Aile filmi, birbirlerini seven ve uyumlu bir çift olan Pete ve Ellie'nin hikayesini ele alıyor.

Pete ve Ellie'nin tek istekleri ise çocuk sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat edinmektir fakat birbirinden tatlı üç kardeş görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 yaşındaki Lizzy'dir. Çift kendilerini bir gecede üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olma umuduyla, nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır.

Bu süreçte birbirlerinden farklı karakterlerde olan bu 5 kişi, birbirlerine alışmayı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey gittikçe zorlaşır.

HIZLI AİLE (INSTANT FAMILY) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?