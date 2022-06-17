SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da 2. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de sona yaklaştıkça artan rekabetle birlikte, oynanan her oyunda heyecan doruğa çıkmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmayı yakından takip edenler, '17 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığını kim kazandı, kim eleme adayı oldu? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. Tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 01:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 01:30