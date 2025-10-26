Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele öncesi seremonide futbolcular, Filistinli çocuklar ile birlikte sahaya çıktı.
Yayın Tarihi: 26.10.2025 - 18:22