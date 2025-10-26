Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

DAVINSON SANCHEZ DERBİDE YOK

Galatasaray'da mücadelenin 16. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, ligin 11. haftasında sarı-kırmızıların Trabzonspor ile sahasında oynayacağı derbide forma giyemeyecek. Sanchez, mücadelenin 63. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 28 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 9 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından bu maçtan da mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u, Göztepe ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

OKAN BURUK'TAN REKOR

Galatasaray'ın başında çıktığı 120. Trendyol Süper Lig maçında 100. galibiyetini elde eden Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında en hızlı 100 galibiyete ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

120 maç

100 galibiyet

13 beraberlik

7 mağlubiyet

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.

34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.

42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.

59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.

72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.