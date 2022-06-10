SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Haziran Survivor 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 10 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Haziran Cuma günü eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...

10 HAZİRAN SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Batuhan oldu. Survivor'da 3. eleme adayı Hikmet, 4. eleme adayı ise Anıl oldu.