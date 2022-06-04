Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 2. dokunulmazlık oyunu 4 Haziran Cumartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 124. yeni bölüme dair merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak ise Hikmet'i belirlemişti.
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kazanan ekip ise Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.
Ada konseyinde yapılan oylama sonucu gitme adayı olarak Evrim belirlendi.
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
ÜNLÜLER:
Evrim
Nisa
Anıl
GÖNÜLLÜLER:
Hikmet