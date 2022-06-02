Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün karalama davası, 6 hafta süren mahkemenin sonunda jüri üyelerinin kararıyla sonlandı ve kazanan taraf belli oldu. Eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazanan Depp'in, Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilirken, dava tüm dünyada yakından takip edildi. Peki, Johnny Depp ile Amber Heard arasında ne oldu, neden dava açıldı? İşte Johnny Depp-Amber Heard davasına dair detaylar...

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında karara varıldı. Jüri üyeleri altı hafta süren mahkemenin ardından 14 saat düşündükten sonra kararlarını açıkladı. Heard'ün, eski eşi Depp'e iftira attığına ve bahsettiği iddiaların asılsız olduğuna karar verilen mahkemenin ardından, taraflar ilk açıklamalarını yaptı. Johnny Depp-Amber Heard arasındaki karalama davasına ilişkin merak edilen detaylar, mahkemede yaşananlar ve ilk açıklamaların ayrıntıları haberimizde...

JOHNNY DEPP-AMBER HEARD DAVASINDA KARAR NE OLDU?

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen Johnny Depp ve Amber Heard davasında karar verildi. Jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledikten sonra, Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmederken, Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Jüri, Depp'e 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verirken; Yargıç Penney Azcarate, eyaletin yasal sınırına göre bu cezai tazminatı 350 bin dolara indirdi.

JOHNNY DEPP-AMBER HEARD ARASINDA NELER OLDU? NEDEN DAVA AÇILDI?

Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden 'aile içi şiddet mağduru olduğunu' söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açarak 50 milyon dolar tazminat istemişti. Heard ise karşı davayla 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının yalan olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti. 11 Nisan'da başlayan davanın odak noktasında ise Depp'in Heard'e bir likör şişesiyle cinsel şiddet uyguladığı iddiası yer almaktaydı.

JOHNNY DEPP'İN İFADESİ

Johnny Depp 19 Nisan günü mahkemede Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu kabul etti fakat Depp, duruşma sırasındaki ifadelerinde Amber Heard'ün bağımlılığı konusunda gerçeği yansıtmayan şeyler söylediğini belirtti. Depp alkol ve uyuşturucu bağımlılığının keyfi değil, travmaların bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

Depp, ifadesinde ayrıntılı olarak ne kadar zor bir çocukluk geçirdiğini ve annesiyle nasıl istismar dolu bir ilişkisinin olduğunu anlattı. Heard ile olan ilişkisini annesiyle olan ilişkisine benzeten Depp, eşinin evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığının altını çizdi. "Heard hayal kırıklığı ve öfke içinde bana vuruyordu" diyerek durumu aktardı.

Mahkemede Depp'in ifadesiyle birlikte bir dizi görüntülü ve sesli kanıt da sunuldu. Dava sürecinde ayrıca görgü tanıkları ifadeleri ve uzman görüşleri de dinlendi.

KARARIN ARDINDAN JOHNNY DEPP VE AMBER HEARD'TEN İLK AÇIKLAMALAR

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Amber Heard,"Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor" ifadelerini kullandı.

Johnny Depp ise "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum" diyerek verilen karardan memnun olduğunu dile getirdi.