SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mayıs Survivor 4. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star 2022'nin 112. yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı ve heyecan dolu anlar ekrana geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 4. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 23 Mayıs 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 23 Mayıs Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 112. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı Ayşe, 3. eleme adayı ise Hikmet oldu. Haftanın 4. eleme adayı Sude oldu.