Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 13. bölümüyle ekranlara geldi. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 13. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 13. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 13. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 13. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor ve arama motorlarında Baba 13. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya devam ediyor. Peki, Baba'nın 13. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 13. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 13. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BABA 13. BÖLÜM KONUSU

İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur.

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.