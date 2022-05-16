16 Mayıs Survivor All Star 2022'de ödül oyunu heyecanı televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Peki, Cemal Can'ın da misafir olacağı villa ödülünün sahibi kim olacak? Bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor All Star yeni bölümde villa ödülünü kazanan takım ve detaylar...

Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu nefes kesecek. Villa ödülünün sahibi ve muhteşem bir eğlencenin parçası olmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele edecek. Peki 16 Mayıs Survivor 2022'de ödül oyununu kim kazanacak? İşte ödül oyununa dair merak edilenler...

16 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Mayıs Pazartesi akşama gelen Survivor yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım, yeni bölümün yayınlanmasının ardından haberimizde yer alacak.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme Berkan Karabulut olurken; haftanın 4. eleme adayı Seda oldu. Haftanın beşinci eleme adayı yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlendi.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Gönüllüler takımının konseyinden sonra eleme adayı Hikmet oldu.