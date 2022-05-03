Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gitti, kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star adaya veda eden o isim...
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
3 Mayıs Salı günü Survivor'ın yayınlanan bölümünde ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 3 MAYIS SURVIVOR ELENEN İSİM
Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim, Survivor'a veda eden isim birazdan belli olacak.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Merve
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Parviz
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa