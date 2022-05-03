SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?

Survivor All Star 2022'de 3 Mayıs Salı günü ekranlara gelen bölümünde ödül oyununu kazanan ve adaya veda eden isimler belli oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, "Survivor'da kim elendi? Survivor 3 Mayıs'ta adaya kim veda etti? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?" gibi araştırmalarda bulundu. İşte Survivor'da elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gitti, kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star adaya veda eden o isim...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Mayıs Salı günü Survivor'ın yayınlanan bölümünde ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 3 MAYIS SURVIVOR ELENEN İSİM

Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim, Survivor'a veda eden isim birazdan belli olacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM