Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima, karnı burnunda haliyle podyuma çıktı. Ünlü ismin karın kasları da gündem oldu. İşte ayrıntılar ve o görüntüler...

Eski Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, yedi ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.



HAMİLELİK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI

Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü.

Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Tüm bunların ardından Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu. Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DUYURDU

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan 40 yaşındaki Adriana Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.



Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

BÜYÜYEN KARNINA RAĞMEN KASLARINI KAYBETMEDİ

Milliyet'te yer alan haberde, Adriana Lima, önceki gün Alexander Wang'ın defilesinde yürüdü. Lima, uzun çizmelerle tamamladığı siyah bir tasarımı tanıttı. Ünlü isim, karın kısmı açık olan kıyafetle giderek büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

Ancak Adriana Lima'nın görüntüsündeki dikkat çeken bir başka ayrıntı ise hamileliğine rağmen kaybetmediği karın kasları oldu.

Formunu korumak için yıllardır spor yapan Lima'nın, bu süreçte bile karın kaslarının bozulmadığı görüldü. Ünlü yıldızın kasları sosyal medyayı salladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modellerinden olan ve 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Lima'nın, 2009'da nikah masasına oturduğu Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu.

Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.