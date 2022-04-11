Ekranların en çok izlenen yarışmalarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık ve eleme oyunları için mücadele ederken, yarışmacılarla ilgili bilgiler de aratılıyor. Survivor All Star'da Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki, özel hayatı en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Anıl Berk Baki ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor All Star 2022'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verirken, yarışmacılarla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Survivor yarışmacıları arasında adı en çok aratılan isimlerden biri de Anıl Berk Baki oldu. Peki, Survivor All Star'da Gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki kimdir? İşte Survivor Anıl Berk Baki ile ilgili tüm bilgiler...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nde okuyan 31 yaşındaki yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünden mezun oldu. Yelken sporuyla ilgilenen Anıl Berk Baki aynı zamanda milli sporcudur.

Crossit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren Anıl Berk Baki, yelken ve crossfit dışında Amerikan futbolcu, voleybol ve atletizm ile de ilgilenmiştir.