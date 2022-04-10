EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı.

Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.