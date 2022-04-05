Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 5 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? 5 Nisan Cuma Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? Survivor'da kim elendi? İşte yanıtı...

Survivor'da heyecan devam ediyor. 5 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına ödülü kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Adeta dokunulmazlık oyunu gibi zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli olunca haberimizde yer alacak.