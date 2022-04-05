Survivor'da heyecan devam ediyor. 5 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına ödülü kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Adeta dokunulmazlık oyunu gibi zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli olunca haberimizde yer alacak.