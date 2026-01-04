Trabzonspor'un, Turkcell Süper Kupa Yarı Final'inde Gaziantep Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu kafilede yer almadı.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Arseniy Batagov
5. Serdar Saatçı
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Salih Malkoçoğlu
9. Tim Jabol Folcarelli
10. Turan Deniz Tuncer
11. Onuralp Çakıroğlu
12. Yakuphan Sarıalioğlu
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Oleksandr Zubkov
16. Ernest Muçi
17. Felipe Augusto
18. Cihan Çanak
19. Kazeem Olaigbe
20. Danylo Sikan
21. Anthony Nwakaeme