Trabzonspor'un, Turkcell Süper Kupa Yarı Final'inde Gaziantep Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu kafilede yer almadı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1.⁠ ⁠Andre Onana

2.⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım

3.⁠ ⁠Onuralp Çevikkan

4.⁠ ⁠Arseniy Batagov

5.⁠ ⁠Serdar Saatçı

6.⁠ ⁠Taha Emre İnce

7.⁠ ⁠Wagner Pina

8.⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu

9.⁠ ⁠Tim Jabol Folcarelli

10.⁠ ⁠Turan Deniz Tuncer

11.⁠ ⁠Onuralp Çakıroğlu

12.⁠ ⁠Yakuphan Sarıalioğlu

13.⁠ ⁠Benjamin Bouchouari

14.⁠ ⁠Ozan Tufan

15.⁠ ⁠Oleksandr Zubkov

16.⁠ ⁠Ernest Muçi

17.⁠ ⁠Felipe Augusto

18.⁠ ⁠Cihan Çanak

19.⁠ ⁠Kazeem Olaigbe

20.⁠ ⁠Danylo Sikan

21.⁠ ⁠Anthony Nwakaeme